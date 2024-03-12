Белорусский автомобиль впервые попал в топ продаж в России

Автостат: кроссовер Belgee X50 впервые попал в топ-10 продаж на российском рынке

На неделе с 4 по 10 марта в топ-10 по продажам на российском рынке впервые попал белорусско-китайский кроссовер Belgee X50, сообщает «Автостат».

По данным агентства, эта локализованная версия Geely Coolray оказалась на девятом месте благодаря реализации 541 автомобиля. Belgee представлена на российском рынке единственной моделью. Машины выпускают в Белоруссии с июля 2023 года, а с сентября продают их в России.

Ранее в Белоруссии пообещали начать в ближайшее время выпуск под этим же брендом первого в стране электрокара. Отмечалось, что Национальная академия наук работает над созданием автомобиля на базе китайской модели JAC.

