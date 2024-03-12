Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:00, 12 марта 2024Экономика

Белорусский автомобиль впервые попал в топ продаж в России

Автостат: кроссовер Belgee X50 впервые попал в топ-10 продаж на российском рынке

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

На неделе с 4 по 10 марта в топ-10 по продажам на российском рынке впервые попал белорусско-китайский кроссовер Belgee X50, сообщает «Автостат».

По данным агентства, эта локализованная версия Geely Coolray оказалась на девятом месте благодаря реализации 541 автомобиля. Belgee представлена на российском рынке единственной моделью. Машины выпускают в Белоруссии с июля 2023 года, а с сентября продают их в России.

Ранее в Белоруссии пообещали начать в ближайшее время выпуск под этим же брендом первого в стране электрокара. Отмечалось, что Национальная академия наук работает над созданием автомобиля на базе китайской модели JAC.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. На границе идут бои, есть раненые

      Стало известно об атаке беспилотника в Таганроге

      ВСУ атаковали коммерческое предприятие в Белгороде

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      В Армении заявили об отказе от помощи российских военных

      Французский производитель скоростных поездов продал долю в российском бизнесе

      Назван еще один серьезный риск для российского бюджета

      Оппозиция в Эстонии не поддержала идею лишить россиян избирательного права

      Найдена гробница неизвестного древнего правителя с золотом и сокровищами

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели неопознанный объект в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше