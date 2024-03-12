Госдума обратилась к Бундестагу после утечки разговора немецких офицеров

Госдума обратилась к Бундестагу из-за утечки разговора немецких офицеров

Государственная Дума большинством голосов приняла проект обращения к Бундестагу из-за утечки содержания разговора немецким высокопоставленных офицеров насчет поставок на Украину крылатых ракет Taurus и их использования для ударов по Крымскому мосту. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает «Интерфакс».

«Многочисленные факты, свидетельствующие о применении Украиной западных вооружения и боеприпасов, а также об участии военнослужащих США, Великобритании, Франции и других стран НАТО, включая Германию, в боевых действиях на Украине […] дают все основания утверждать о достоверности и крайней опасности планов, вынашиваемых руководством бундесвера», — говорится в документе.