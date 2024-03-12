Губернатор Белгородской области ответил на сообщения о прибытии ВСУ в регион

Гладков опроверг сообщения о пребывании ВСУ на территории Белгородской области

Губернатор Белгородской Вячеслав Гладков ответил на сообщения о прибытии и нахождении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона. Он опроверг эти сведения в Telegram-канале.

«Мы столкнулись с огромным объемом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет», — заявил Гладков.