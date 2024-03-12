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22:46, 12 марта 2024Россия

Губернатор Белгородской области ответил на сообщения о прибытии ВСУ в регион

Гладков опроверг сообщения о пребывании ВСУ на территории Белгородской области

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Белгородской Вячеслав Гладков ответил на сообщения о прибытии и нахождении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона. Он опроверг эти сведения в Telegram-канале.

«Мы столкнулись с огромным объемом лживой информации от нашего врага. В связи с этим хочу сказать, что на территории населенных пунктов Белгородской области противника нет», — заявил Гладков.

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      Александра Синицына
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