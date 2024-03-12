К беседе об атаке на Крымский мост неправильно подключились два немецких офицера

NTV: второй немецкий офицер неправильно подключился к беседе об ударах по России

Инспектор Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Инго Герхартц, участвовавший в обсуждении атаки на Крымский мост, также использовал незащищенную линию связи. Об этом рассказал телеканал NTV.

При этом уточняется, что с его стороны утечки разговора не было. Телеканал указал, что эту информацию подтвердил министр обороны страны Борис Писториус по итогам специального заседания комитета по обороне Бундестага.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что утечка беседы немецких военных об ударах по России произошла из-за начальника отдела операций и учений командования бундесвера Франка Грефе. Писториус объяснил, что тот использовал незащищенную линию связи, пытаясь подключиться к групповому звонку офицеров на защищенной платформе Webex через звонок с обычного телефона.