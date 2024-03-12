Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:05, 12 марта 2024Мир

Президент Венесуэлы назвал Зеленского клоуном из-за слов о Папе Римском

Мадуро назвал оскорбляющего Папу Римского Зеленского побежденным клоуном
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковавший Папу Римского за его призыв к миру на Украине, похож на побежденного клоуна. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

Он сравнил украинского президента с бывшим лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, подчеркнув, что они оба вредят своему народу. «Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо», — заявил Мадуро.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ. В качестве альтернативы Киеву предрекли «еще больше Авдеевок»

      Аналитик рассказал о поисках союзников Украины аэродрома для F-16

      Над Воронежем сбили беспилотник ВСУ

      В США сравнили отставку Байдена с попыткой отобрать ключи у упрямого деда

      Назван предел роста стоимости биткоина

      Карлсон рассказал американцам о пути возвращения Крыма в состав России

      Раскрыта судьба расчета уничтоженного на Украине ЗРК Patriot

      Сообщавшего о проблемах со сборкой Boeing нашли мертвым после дачи показаний

      Актер Джеймс Макэвой рассказал о травмах на съемках сцены оргии

      Мужчины и женщины перечислили самые необычные возбуждающие их вещи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше