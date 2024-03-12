Президент Венесуэлы назвал Зеленского клоуном из-за слов о Папе Римском

Мадуро назвал оскорбляющего Папу Римского Зеленского побежденным клоуном

Президент Украины Владимир Зеленский, раскритиковавший Папу Римского за его призыв к миру на Украине, похож на побежденного клоуна. Об этом заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

Он сравнил украинского президента с бывшим лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, подчеркнув, что они оба вредят своему народу. «Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо», — заявил Мадуро.