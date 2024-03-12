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17:21, 12 марта 2024Россия

Минобороны показало уничтоженную технику ВСУ на границе Белгородской области

Минобороны РФ показало уничтоженную технику ВСУ на границе Белгородской области

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались с боем прорваться на территорию России, но были уничтожены на пограничном переходе в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области. Кадры уничтоженной техники ВСУ показало Министерство обороны России.

На кадрах видны подбитая техника и убегающие солдаты противника, уносящие раненых.

Попытка прорыва границы была предпринята украинскими диверсантами утром 12 марта. Позже ФСБ сообщила, что с 10 марта при нескольких попытках прорыва границы России было ликвидировано свыше 100 солдат ВСУ.

Кроме того, были уничтожены шесть танков противника, самоходная артиллерийская установка Caesar и 20 бронемашин. Также спецслужба опровергла распространившуюся в сети информацию о том, что украинские диверсанты проникли в населенные пункты приграничных областей РФ.

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      Игорь Дмитров
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