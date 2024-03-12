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16:54, 12 марта 2024Бывший СССР

В России ответили на слова Пашиняна об условии выхода Армении из ОДКБ

Депутат Чепа призвал Армению не делать ошибок после слов о выходе страны из ОДКБ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну следует хорошо подумать над намерением выйти из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на заявление армянского лидера.

«Мне так кажется, что сегодня Армения делает скоропалительные выводы и принимает не совсем свои решения по этому вопросу. Я думаю, им надо как следует подумать и не делать ошибок», — призвал Чепа.

Ранее Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если организация не выполнит обязательства и не признает свою зону ответственности.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что настроение части элит Армении вызывает глубокую обеспокоенность, но надежда на политическую трезвость Еревана сохраняется. Он подчеркнул, что, несмотря на заявления отдельных представителей армянской элиты, в отношении Армении продолжают действовать обязательства организации.

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