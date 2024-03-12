Названа самая опасная провоцирующая слабоумие привычка

Психотерапевт Саадулаева: отсутствие физической активности провоцирует деменцию

Недостаток физической активности является наиболее опасной привычкой, провоцирующей развитие деменции. Об этом заявила врач-психотерапевт Хадижат Саадулаева в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что слабоумие является одним из самых распространенных психических нарушений среди пожилых людей. Болезнь характеризуется потерей памяти, снижением умственных способностей и может быть спровоцирована неправильным образом жизни, предупредила Саадулаева. Наиболее опасным фактором она назвала отсутствие физической активности. «Регулярные занятия спортом способствуют улучшению кровообращения, питанию мозга кислородом и питательными веществами, что помогает предотвратить деменцию», — заявила врач.

Психотерапевт также отметила, что не допустить развития деменции поможет и правильное питание — включение в рацион большого количества овощей, фруктов и здоровых жиров. Положительно на работе мозга сказываются социальная активность и регулярные умственные нагрузки, считает врач. При этом хронический стресс и депрессия, по ее словам, наоборот, увеличивают риск деменции.

Кроме того, Саадулаева предупредила, что вероятность развития старческого слабоумия выше у тех, кто злоупотребляет алкоголем и табаком. Она рекомендовала отказаться от этих вредных привычек или минимизировать их воздействие на организм.

Ранее врач-невролог Карина Галиулина рассказала о ранних признаках деменции. По ее словам, у пациентов с этим диагнозом часто наблюдаются перемены в настроении, отсутствие интереса к любимому хобби, забывчивость и дезориентация.