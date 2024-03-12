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21:59, 12 марта 2024Россия

Пушков рассказал о последствиях отмены американской помощи Украине

Пушков: конфликт на Украине быстро закончится без военной помощи США
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Конфликт на Украине быстро закончится без военной помощи Соединенных Штатов. В ином случае вырисовывается перспектива долгой и бессмысленной войны, рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал слова главы ЦРУ Роберта Бернса о неспособности Киева воевать без помощи Штатов.

«Из слов Бернса вырисовывается перспектива долгой и бессмысленной войны в случае, если США продолжат помогать Украине, а вот если Киев не получит американскую помощь, военный конфликт сравнительно быстро закончится», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, Роберт Бернс своим заявлением фактически подтвердил, что Европа не сможет удержать Украину «на плаву» без США.

Ранее Уильям Бернс назвал причину, из-за которой Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией уже через год. Он предсказал, что Киев согласится на такой шаг, если Вашингтон не окажет ему дополнительную финансовую помощь.

Ранее обозреватель Джейсон Бердсли рассказал, что, если США будут обучать Вооруженные силы Украины использовать западное оружие, это может создать опасность эскалации конфликта. Бердсли также подчеркнул, что США стоит пересмотреть поставку военной помощи Украине. По его мнению, она не должна быть приоритетом страны.

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      Марина Совина
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