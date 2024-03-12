Раскрыта судьба расчета уничтоженного на Украине ЗРК Patriot

На Украине опубликовали некролог о бойце ПВО ВСУ Василькове на фоне Patriot

В сети появился некролог о бойце войск противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павле Василькове. Фото военного на фоне зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot было опубликовано в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В подписи к снимку говорится, что боец не сумел выжить вместе со своими сослуживцами во время выполнения боевого задания.

Ранее бывший офицер американской армии Станислав Крапивник допустил, что больше 30 военных НАТО могли быть ликвидированы в результате уничтожения двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в районе Покровска Донецкой народной республики (ДНР).

О том, что российские артиллеристы уничтожили два американских ЗРК Patriot ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», стало известно 9 марта.