Российский хоккеист выпил нашатырный спирт во время матча и получил ожог

Mash: хоккеист Зотов выпил во время матча нашатырный спирт и получил ожог

Российский хоккеист клуба Wolta Валерий Зотов получил ожог, выпив нашатырный спирт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно источнику, инцидент произошел 10 марта во время матча лиги «Трудовые резервы» в Москве. Спортсмен начал пить из бутылки, однако в ней вместо воды оказался спирт. В результате Зотова увезли на скорой, в больнице ему диагностировали химический ожог рта и желудка второй степени.

Зотов предположил, что его пытались отравить и специально налили спирт в бутылку. Полиция изучает данную версию.

10 марта Wolta проводила встречу с Hockey is my life. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу Wolta.