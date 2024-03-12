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18:06, 12 марта 2024Силовые структуры

Суд продлил арест родившей в СИЗО блогерше Битмаме еще на три месяца

Суд в Москве продлил арест родившей в СИЗО блогерше Битмаме до 15 июня
Валерия Федякина

Валерия Федякина. Фото: @bitmama888

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест блогеру Валерии Федякиной, более известной как Битмама, еще на три месяца. Об этом сообщает Пятый канал.

Криптообменщица пробудет под стражей до 15 июня.

Федякина находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и создании финансовой пирамиды. По данным следствия, она переводила деньги за границу, где обменивала их на криптовалюту. Сообщается, что по одному из эпизодов ей вменяется обвинение в мошенничестве на сумму 6,7 миллиарда рублей.

По информации Пятого канала, заявление в полицию на задержанную написал бизнесмен Гагик Гулакян. Он заявил, что подозреваемая обманула его, представившись инвестором в области криптовалюты и золота.

За время пребывания Битмамы в СИЗО ее защита подала жалобу на арест своей доверительницы, которая была оставлена без удовлетворения. 27 декабря 2023 года женщина родила в спецроддоме.

Битмаму задержали в сентябре 2023 года при попытке покинуть территорию России.

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      Анна Габай
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