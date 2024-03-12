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09:52, 12 марта 2024Спорт

ЦСКА предложил теннисисту Медведеву вернуться в ряды болельщиков клуба

ЦСКА предложил теннисисту Даниилу Медведеву вернуться в ряды болельщиков клуба
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Футбольный ЦСКА обратился к теннисисту Даниилу Медведеву в соцсети X.

Медведев в одном из интервью рассказал, что в молодости болел за ЦСКА. Однако команда либо не выступала в Лиге чемпионов, либо проигрывала, поэтому он начал поддерживать «Баварию».

В ответ на это ЦСКА предложил Медведеву вернуться в ряды болельщиков клуба. «Сейчас мы вообще не проигрываем в ЛЧ! Может, попробуем начать все сначала?» — написала команда.

Медведев — четвертая ракетка мира. На счету спортсмена одна победа на турнире Большого шлема — он выигрывал US Open в 2021 году. Также россиянин становился лучшим на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2020 году.

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