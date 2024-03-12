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18:24, 12 марта 2024Моя страна

В России решили разработать программу для весенних туров в Северную Корею

В Приморском крае решили разработать программу для весенних туров в КНДР

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Пассажиры из Приморского края вновь отправятся в групповые туры в Северную Корею весной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам представителей, ближайший авиарейс запланирован на конец апреля или начало мая. При этом программа для путешествий в КНДР, которую решили обновить, находится в разработке.

«На этой неделе третья группа российских туристов отправилась из Приморья в Пхеньян и на горнолыжный курорт Масикрен. Программа нового тура расширена по сравнению с той, что была подготовлена для туристов в феврале, поэтому у путешественников есть возможность ближе знакомиться с историей, культурой и архитектурой Северной Кореи», — говорится в сообщении.

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Известно, что с начала текущего года в упомянутой стране побывали 160 россиян. Так, в первый день путешествия прибывших проводили по знаковым местам столицы КНДР, а затем на два дня их отправляли на горонолыжный курорт Масикрен. Помимо этого, некоторые участники тура посещали город Пхеньян и Музей победы.

В январе россиянам предложили туры на горнолыжный курорт Северной Кореи. Предлагаемая россиянам поездка была рассчитана на пять дней.

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      Екатерина Ештокина
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