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09:04, 12 марта 2024Россия

Власти объяснили столбы дыма в разных частях Белгорода

Мэрия Белгорода: столбы дыма в городе связаны с котельными, возгораний нет
СюжетПожар в Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Столбы дыма в разных частях Белгорода, на которые пожаловались жители города, не связаны с пожарами. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

«Все места, вызывающие опасения, были проверены специалистами управления ГОЧС, возгорания не обнаружены, дым из труб котельных», — сообщили в городской администрации.

Там добавили, что оперативные службы также не подтвердили информацию о возгорании на улице Магистральной — там клубы дыма появились из-за погодных условий.

Белгородскую область ночью и утром 12 марта массово атаковали со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сначала Минобороны сообщало о поражении семи беспилотников в Белгородской области. Затем губернатор региона отчитался о перехвате над областью восьми снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и уничтожении ракеты тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». Впоследствии он также сообщил о пяти перехваченных воздушных целях на подлете к Белгороду, а затем — о еще четырех беспилотниках.

Всего над территорией России ночью, по последним данным, было перехвачено не менее 25 беспилотников. Силы ПВО поразили украинские дроны в Московской, Ленинградской Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

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      Анастасия Шейкина
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