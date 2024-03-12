Власти объяснили столбы дыма в разных частях Белгорода

Мэрия Белгорода: столбы дыма в городе связаны с котельными, возгораний нет

Столбы дыма в разных частях Белгорода, на которые пожаловались жители города, не связаны с пожарами. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

«Все места, вызывающие опасения, были проверены специалистами управления ГОЧС, возгорания не обнаружены, дым из труб котельных», — сообщили в городской администрации.

Там добавили, что оперативные службы также не подтвердили информацию о возгорании на улице Магистральной — там клубы дыма появились из-за погодных условий.

Белгородскую область ночью и утром 12 марта массово атаковали со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сначала Минобороны сообщало о поражении семи беспилотников в Белгородской области. Затем губернатор региона отчитался о перехвате над областью восьми снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и уничтожении ракеты тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». Впоследствии он также сообщил о пяти перехваченных воздушных целях на подлете к Белгороду, а затем — о еще четырех беспилотниках.

Всего над территорией России ночью, по последним данным, было перехвачено не менее 25 беспилотников. Силы ПВО поразили украинские дроны в Московской, Ленинградской Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.