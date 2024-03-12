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07:50, 12 марта 2024Спорт

Жена Карпина раскрыла историю о фото с мужем в туалете ресторана

Жена тренера Карпина заявила, что с мужем просили сфотографироваться в туалете
Валерий и Дарья Карпины

Валерий и Дарья Карпины. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказала о том, как с ее мужем пытались сфотографироваться в туалете одного из ресторанов.

Карпина заявила, что с мужем постоянно просят сфотографироваться, доставляя неудобства. «Тут недавно мужа в туалете ресторана поджидали три девушки. В туалете!» — раскрыла историю она.

24 января Дарья Карпина рассказала, что планирует летом переехать в Эстонию. Она отметила, что семья всегда жила в европейской стране. Карпина объяснила отъезд тем, что одной из дочерей нужно готовиться к школе.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Соглашение с тренером рассчитано до августа 2024 года. В «Ростов» специалист вернулся в марте 2022 года. Ранее он работал в клубе с 2017 по 2021 год.

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      Анастасия Борисова
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