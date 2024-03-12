Крокодил напал на выпавшего из лодки пенсионера

People: в США острорылый крокодил набросился на 68-летнего пенсионера

В США крокодил набросился на мужчину, который выпал из лодки в штате Флорида. Об этом сообщает People.

В воскресенье, 10 марта, 68-летний мужчина катался на небольшой парусной лодке в одном из водоемов на юге природного комплекса Эверглейдс. Около 16:45 лодка пенсионера перевернулась недалеко от пристани, и он попытался добраться до берега вплавь.

Свидетели рассказали, что в какой-то момент мужчина начал уходить под воду, как будто что-то сильно потянуло его снизу. Когда он все-таки оказался у пристани, выяснилось, что в воде на него напал острорылый крокодил. Американец получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на вертолете. Врачи заявили, что он находится в стабильном состоянии.

Острорылые крокодилы водятся в Южной Америке и на юге США. Однако в последние годы из-за потепления климата ареал их обитания смещается все дальше на север. Эти рептилии отличаются от аллигаторов Флориды более заостренной мордой и более светлым цветом шкуры. Они очень редко нападают на людей, так как достаточно пугливы, и предпочитают охотиться ночью. Этот вид находится на грани исчезновения и обитает только в нескольких изолированных регионах штата.

Ранее сообщалось, что в Пакистане жители города Касур пожаловались на затерроризировавшего их крокодила. Шестиметровая рептилия поселилась в реке Сатледж.