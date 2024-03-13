Фитнес-тренер посоветовал 3D-упражнение для комплексной проработки мышц

Тренер Мироненко посоветовал комплекс из скруток и выпадов для проработки мышц

Фитнес-тренер Александр Мироненко посоветовал 3D-упражнение для комплексной проработки мышц. Правильную технику выполнения связки он показал изданию «Вокруг света».

Мироненко предложил выполнить комплекс из скруток и выпадов с прыжковыми элементами. Он объяснил, что тренировки в трех измерениях помогают активировать различные группы мышц, улучшить координацию и баланс, развивают функциональную мобильность и гибкость.

Начните выполнение связки с прыжков на месте с поднятием согнутой в колене ноги, при этом тянитесь противоположным локтем к колену. Сделайте несколько прыжков на разных ногах, затем остановитесь с поднятой ногой и сделайте на нее выпад в сторону. Зафиксируйтесь в этом положении, далее в выпаде несколько раз переносите вес на другую ногу, помогая себе руками. После этого поднимитесь из выпада на одну ногу, вторую ногу согните в колене и поднимите. Начните связку с начала.

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