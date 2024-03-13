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02:21, 13 марта 2024Россия

Глава Ростовской области сообщил о штатной работе Волгодонской АЭС

Глава Ростовской области Голубев: Волгодонская АЭС работает в обычном режиме

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Волгодонская атомная электростанция (АЭС) работает в обычном режиме, угроз ее безопасности нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В связи с сообщениями в СМИ и соцсетях о Волгодонске информирую, что по данным военных, подразделения ПВО там не работали», — уточнил глава региона.

Чиновник призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на какие-либо информационные провокации в социальных сетях.

12 марта в Таганроге объявили угрозу атаки беспилотника. В 12:33 Голубев сообщил об отбое угрозы атаки дронов. По его словам, воздушные цели уничтожили за пределами города. Последствия на земле уточняются.

Помимо этого, угроза ракетной опасности в ночь на четверг, 7 марта, также объявлялась в Курской и Белгородской областях. Ее отменили спустя почти два часа.

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      Юлия Мискевич
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