Глава Ростовской области сообщил о штатной работе Волгодонской АЭС

Глава Ростовской области Голубев: Волгодонская АЭС работает в обычном режиме

Волгодонская атомная электростанция (АЭС) работает в обычном режиме, угроз ее безопасности нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В связи с сообщениями в СМИ и соцсетях о Волгодонске информирую, что по данным военных, подразделения ПВО там не работали», — уточнил глава региона.

Чиновник призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на какие-либо информационные провокации в социальных сетях.

12 марта в Таганроге объявили угрозу атаки беспилотника. В 12:33 Голубев сообщил об отбое угрозы атаки дронов. По его словам, воздушные цели уничтожили за пределами города. Последствия на земле уточняются.

Помимо этого, угроза ракетной опасности в ночь на четверг, 7 марта, также объявлялась в Курской и Белгородской областях. Ее отменили спустя почти два часа.