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17:19, 13 марта 2024Наука и техника

На Восточный доставлен «Фрегат»

«Роскосмос»: на космодром Восточный доставлен разгонный блок «Фрегат»

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

На космодром Восточный доставлен разгонный блок «Фрегат» и головной обтекатель. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Они доставлены из подмосковного аэропорта Шереметьево в аэропорт Игнатьево города Благовещенск воздушным транспортом, после чего автомобильным транспортом транспортированы на космодром», — уточнили в госкорпорации.

В феврале с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» были запущены космический аппарат «Метеор-М» №2-4 и 18 российских и иностранных спутников.

В декабре с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» был запущен гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2.

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      Иван Потапов
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