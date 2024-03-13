На Восточный доставлен «Фрегат»

«Роскосмос»: на космодром Восточный доставлен разгонный блок «Фрегат»

На космодром Восточный доставлен разгонный блок «Фрегат» и головной обтекатель. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Они доставлены из подмосковного аэропорта Шереметьево в аэропорт Игнатьево города Благовещенск воздушным транспортом, после чего автомобильным транспортом транспортированы на космодром», — уточнили в госкорпорации.

В феврале с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» были запущены космический аппарат «Метеор-М» №2-4 и 18 российских и иностранных спутников.

В декабре с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» был запущен гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2.