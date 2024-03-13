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20:04, 13 марта 2024Экономика

Перспективы спада в американской экономике оценили

Глава Минфина Йеллен: Соединенным Штатам не грозит стагфляция

Фото: Amira Karaoud / Reuters

Соединенным Штатам Америки не грозит стагфляция — ситуация, когда экономический спад, стагнация и рост безработицы сочетаются с подорожанием товаров и услуг — инфляцией. Перспективы спада в американской экономике в интервью телеканалу Fox Business оценила министр финансов Джанет Йеллен.

По словам главы Минфина, большинство прогнозов указывают на то, что США находятся на пути, где инфляция со временем будет снижаться.

«Я бы не ожидала, что это будет плавный путь из месяца в месяц, но тенденция явно благоприятная. Главным приоритетом президента Байдена является решение проблемы высоких издержек, которая беспокоит столь многих американцев», — пояснила она.

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На пресс-конференции перед встречей руководителей финансовых ведомств G20 Йеллен заявила, что на протяжении 2024 года цены будут снижаться в 4 из 5 стран мира. Она напомнила, что Международный валютный фонд (МВФ) и другие эксперты ожидали замедления мировой экономики в прошлом году, однако рост составил 3,1 процента, а инфляция замедлилась.

Ранее опрошенные Bloomberg аналитики спрогнозировали стагнацию и сохранение околонулевых темпов роста экономики Германии, являющейся крупнейшей в Европе. Оценка опрошенных агентством экономистов в целом соответствует ожиданиям немецкого Бундесбанка. Эксперты регулятора предсказывали «в лучшем случае стагнацию» производства в Германии по итогам первого квартала 2024 года.

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      Вячеслав Агапов
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