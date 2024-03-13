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15:51, 13 марта 2024Культура

Пригожин раскрыл отношение отечественных звезд к Пугачевой

Продюсер Пригожин: все понимают, что Пугачева неправа в конфликте с Михайловым

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл отношение отечественных звезд к певице Алле Пугачевой. Его слова приводит MK.RU.

Медиаменеджер подчеркнул, что все коллеги артистки понимают, что она неправа в конфликте с певцом Стасом Михайловым. «Стас никого не оскорблял, он высказал свою точку зрения. Я не понимаю Аллу. Ее здесь все уважали, почитали. А сейчас… Это выглядит "фу", просто смешно», — заявил он.

Пригожин отметил, что ролик Пугачевой с оскорблениями Михайлова может быть привлекателен с точки зрения пиара и напоминания о себе. Однако, по его мнению, выступающие против России знаменитости предали свою страну.

Ранее Пугачева посмеялась над словами Михайлова о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях», а также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну. После этого в Госдуме призвали признать артистку иноагентом.

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      Мария Рюрикова
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