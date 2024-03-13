Призер Олимпиады в Сочи объявил о завершении карьеры

Бронзовый призер Игр в Сочи по биатлону Гараничев объявил о завершении карьеры

Российский биатлонист Евгений Гараничев объявил о завершении карьеры. Его слова приводит Telegram-канал «Тюменская Арена».

Гараничев заявил, что текущий сезон станет последним в его карьере. «На этом жизнь не заканчивается, я буду продолжать дальше развиваться и оставаться нужным в Тюменской области. Буду пытаться найти себя в спорте, но уже в другом амплуа», — поделился он.

Гараничев — бронзовый призер Олимпийских игр-2014 в Сочи в индивидуальной гонке. Также на его счету три золота, три серебра и две бронзы чемпионатов Европы.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.