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10:29, 13 марта 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вредных народных методах борьбы с изжогой

Гастроэнтеролог Утюмова призвала не лечить изжогу молоком и отваром мяты

Фото: Unsplash

Народные методы лечения изжоги могут усугубить состояние или спровоцировать новые приступы, предупредила врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. Вредные способы борьбы с распространенной проблемой со здоровьем она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего Утюмова призвала не лечить изжогу молоком. По ее словам, этот продукт, действительно, нейтрализует соляную кислоту, обволакивает желудок и приносит облегчение. Однако эффект будет коротким, предупредила врач, так как этот продукт может провоцировать образование желудочного сока и вызывать изжогу.

Раствор соды также приведет к непродолжительному эффекту. При попадании соды в желудок образуется углекислый газ, который растягивает орган и резко повышает в нем давление. Все это и провоцирует повторную изжогу

Дарья Утюмоваврач-гастроэнтеролог

Еще один популярный народный рецепт, от которого Утюмова посоветовала держаться подальше, — это отвар мяты. Врач объяснила, что напиток расслабляет нижний пищеводный сфинктер, в результате чего соляная кислота устремляется в пищевод и усугубляет изжогу.

По словам Утюмовой, эффективное лечение неприятной проблемы может назначить терапевт или гастроэнтеролог, выявив причину ее появления. Она указала, что изжога может возникать при рефлюксной болезни, язве желудка или кишечника, а также ахалазии — расширении пищевода и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Врач добавила, что к провоцирующим изжогу факторам также относятся ожирение, беременность и прием некоторых лекарственных препаратов, например, нестероидные противовоспалительные средства, аспирин или железо.

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      Екатерина Улитина
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