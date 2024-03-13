Полковник объяснил важность рейда российских военных на правый берег Днепра
На правом берегу Днепра для России открывается выход на Запорожье, утверждает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил важность операции российских военных, которые с рейдом переправились на подконтрольную украинским силам территорию.
«Сейчас диверсионные группы противника действуют на этой территории и, в частности, уже возле Антоновского моста. Там они установили радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они оттуда выходили в набеги. Я полагаю, наши разведчики провели великолепную разведывательно-штурмовую операцию. По всей видимости, наблюдение шло не один день и не одну неделю, были проверены броды, направления движения, были подготовлены подручные плавсредства, и это были не лодки, не моторы, а обычные матрасы, которые должны были соблюдать маскировку и, самое главное, тишину», — сказал он.
По мнению военного эксперта, российская сторона продолжит такие операции. Это позволит двигаться в сторону Херсона, отметил он.
Переход на правый берез Днепра — это переход на территорию, которую контролирует противник. Мы можем наступать в любом направлении, но я полагаю, что там идут еще вспомогательные движения на Запорожье
Как сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, штурмовая группа российской группировки войск «Днепр» совершила рейд на подконтрольное Вооруженным силам Украины (ВСУ) правобережье Днепра в Херсонской области. «Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать», — написал он.
По словам губернатора, российские военные уничтожили несколько позиций ВСУ, в том числе пункт управления дронами и станцию РЭБ, пункты наблюдения и связи. Он утверждает, что штурмовикам удалость вернуться на позиции в полном составе, в то время как украинская сторона потеряла до 30 военных.