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16:10, 13 марта 2024Бывший СССР

Полковник объяснил важность рейда российских военных на правый берег Днепра

Полковник Матвийчук: на правом берегу Днепра открывается выход на Запорожье

Фото: Павел Колядин / ТАСС

На правом берегу Днепра для России открывается выход на Запорожье, утверждает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил важность операции российских военных, которые с рейдом переправились на подконтрольную украинским силам территорию.

«Сейчас диверсионные группы противника действуют на этой территории и, в частности, уже возле Антоновского моста. Там они установили радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они оттуда выходили в набеги. Я полагаю, наши разведчики провели великолепную разведывательно-штурмовую операцию. По всей видимости, наблюдение шло не один день и не одну неделю, были проверены броды, направления движения, были подготовлены подручные плавсредства, и это были не лодки, не моторы, а обычные матрасы, которые должны были соблюдать маскировку и, самое главное, тишину», — сказал он.

По мнению военного эксперта, российская сторона продолжит такие операции. Это позволит двигаться в сторону Херсона, отметил он.

Переход на правый берез Днепра — это переход на территорию, которую контролирует противник. Мы можем наступать в любом направлении, но я полагаю, что там идут еще вспомогательные движения на Запорожье

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

Как сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо, штурмовая группа российской группировки войск «Днепр» совершила рейд на подконтрольное Вооруженным силам Украины (ВСУ) правобережье Днепра в Херсонской области. «Морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста. Благодаря внезапности противник не успел вовремя среагировать», — написал он.

По словам губернатора, российские военные уничтожили несколько позиций ВСУ, в том числе пункт управления дронами и станцию РЭБ, пункты наблюдения и связи. Он утверждает, что штурмовикам удалость вернуться на позиции в полном составе, в то время как украинская сторона потеряла до 30 военных.

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      Варвара Кошечкина
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