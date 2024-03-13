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10:35, 13 марта 2024Из жизни

Объяснено происхождение обломков «инопланетного аппарата» со дна океана

Объяснено происхождение метеорита IM1, похожего на инопланетный аппарат
СюжетПадение метеоритов

Фото: The Road Provides / Shutterstock / Fotodom

Сейсмологу Бенджамину Фернандо из Университета Джонса Хопкинса удалось объяснить происхождение метеорита IM1. Об этом сообщает The Washington Post.

Метеорит IM1 упал в 2014 году. Спустя несколько лет астрофизик Ави Леб обратил внимание на необычно высокую скорость IM1. По его мнению, подобный объект мог появиться вне Солнечной системы и, возможно, представляет собой инопланетный аппарат. Леб проанализировал записи сейсмографов и пришел к выводу, что IM1 взорвался в районе Папуа — Новой Гвинеи. Со дна океана на предполагаемом месте падения обломков удалось найти микроскопические шарики из железа, магния и титана.

Фернандо повторно проанализировал данные о сейсмической активности, на которых строились выводы Леба. Он обнаружил, что сигнал, записанный сейсмографами в Папуа — Новой Гвинеи при падении метеорита, не был уникальным. Похожие сигналы регулярно регистрировались и до, и после взрыва IM1, причем чаще всего это происходило в дневное время.

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Сейсмолог полагает, что эти сигналы не имеют никакого отношения к падению метеорита. По его мнению, они отражают вибрацию, вызванную грузовиками, проезжающими мимо лаборатории с сейсмографом. Именно поэтому частота сигналов возрастает днем, когда движение на дорогах становится более оживленным.

Необычно высокую скорость IM1 Фернандо и другие исследователи из его команды также объяснили ошибкой измерения. «Мы полагаем, что, вероятнее всего, это был метеор естественного происхождения из нашей Солнечной системы», — заключил он.

Ранее сообщалось, что власти Папуа — Новой Гвинеи обвинили Леба в краже фрагментов корабля пришельцев. «Они приехали сюда, никто не знал об этом, а теперь их нет. Что они нашли? У этих находок есть ценность? У нас есть права на эти объекты?» — заявил заместитель главы провинции Манус Пенуа Джордж Полон.

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      Олег Парамонов
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