В финской армии произошел всплеск увольнений из-за конфликта на Украине

Verkkouutiset: конфликт на Украине вызвал всплеск увольнений в финской армии

Из-за конфликта на Украине в финской армии произошел всплеск увольнений. Об этом сообщает Verkkouutiset.

Как отмечает финское интернет-издание, массовые увольнения из армии были зафиксированы после слов министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, который предложил запретить гражданам выходить из резерва. Выход из резерва подразумевает подачу заявки о переходе на гражданскую службу и прохождение пятидневной дополнительной подготовки.

«Конфликт на Украине, начавшийся в феврале 2022 года, тоже вызвал всплеск выхода из резерва», — говорится в материале.

По данным главы Центра прохождения альтернативной гражданской службы Микко Рейонена, наибольшее количество заявок на выход из резерва было подано в 2022 году. Тогда решение уволиться из армии приняли 3800 финнов. Между тем, в 2024 году граждане Финляндии подали уже 1700 заявлений, из который 1400 — лишь за февраль.

В статье отмечается, что в настоящее время выйти из резерва финской армии можно в любой момент. После этого лицу, вышедшему из запаса, не придется участвовать в несении срочной воинской службы в Силах обороны в случае возникновения кризисной ситуации.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки готовы к военному конфликту с Россией, несмотря на отсутствие угрозы атаки с ее стороны. По его словам, вооруженные силы страны хорошо подготовлены к потенциальному конфликту благодаря большому воинскому резерву.

Финляндия, долгие годы соблюдавшая нейтралитет, подала заявки на вступление в НАТО в 2022 году после начала военного конфликта Москвы и Киева. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года.