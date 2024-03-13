Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:07, 13 марта 2024Мир

В финской армии произошел всплеск увольнений из-за конфликта на Украине

Verkkouutiset: конфликт на Украине вызвал всплеск увольнений в финской армии

Фото: Jouni Porsanger / Globallookpress.com

Из-за конфликта на Украине в финской армии произошел всплеск увольнений. Об этом сообщает Verkkouutiset.

Как отмечает финское интернет-издание, массовые увольнения из армии были зафиксированы после слов министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, который предложил запретить гражданам выходить из резерва. Выход из резерва подразумевает подачу заявки о переходе на гражданскую службу и прохождение пятидневной дополнительной подготовки.

«Конфликт на Украине, начавшийся в феврале 2022 года, тоже вызвал всплеск выхода из резерва», — говорится в материале.

По данным главы Центра прохождения альтернативной гражданской службы Микко Рейонена, наибольшее количество заявок на выход из резерва было подано в 2022 году. Тогда решение уволиться из армии приняли 3800 финнов. Между тем, в 2024 году граждане Финляндии подали уже 1700 заявлений, из который 1400 — лишь за февраль.

В статье отмечается, что в настоящее время выйти из резерва финской армии можно в любой момент. После этого лицу, вышедшему из запаса, не придется участвовать в несении срочной воинской службы в Силах обороны в случае возникновения кризисной ситуации.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки готовы к военному конфликту с Россией, несмотря на отсутствие угрозы атаки с ее стороны. По его словам, вооруженные силы страны хорошо подготовлены к потенциальному конфликту благодаря большому воинскому резерву.

Финляндия, долгие годы соблюдавшая нейтралитет, подала заявки на вступление в НАТО в 2022 году после начала военного конфликта Москвы и Киева. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановил работу. Его атаковали украинские дроны

      Самбурская вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      В России отчитались о поставках подшипников для десантных кораблей

      Мошенники похитили все сбережения у 93-летней россиянки

      Россияне месяц жили в залитых квартирах из-за пропавшего соседа

      Дания решила призвать женщин на военную службу

      Минобороны отчиталось об уничтожении нового БПЛА над Белгородской областью

      От россиян потребовали доплатить сотни тысяч рублей за купленные автомобили

      Мэр Варшавы запланировал строить бомбоубежища

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше