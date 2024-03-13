В Кремле прокомментировали интервью Путина журналисту Киселеву

Песков назвал важным и актуальным интервью Путина журналисту Киселеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву важным и актуальным. Его слова приводит РИА Новости.

«[Интервью] важное, актуальное. [В нем были затронуты] главным образом, конечно, внутренние темы. Приоритеты — это экономика, социальное развитие демография», — прокомментировал интервью Путина Киселеву представитель Кремля.

Ранее российский лидер высказался в интервью Киселеву о разговоре с экс-президентом США Дональдом Трампом. Путин заявил, что Трамп назвал Джо Байдена «спящим Джо».

В том же интервью Путин оценил возможные последствия ввода войск НАТО на Украину.