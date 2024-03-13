В МИД России рассказали о контактах с Южной Кореей по арестованному гражданину

Захарова: МИД РФ находится в контакте с Южной Кореей в связи с арестованным

Министерство иностранных дел (МИД) России находится в тесном контакте с Сеулом по вопросу арестованного гражданина Южной Кореи, который подозревается в шпионаже. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

По словам Захаровой, Москва прорабатывает вопрос предоставления арестованному возможности консульского доступа.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке был задержан гражданин Южной Кореи по подозрению в шпионаже. Позднее суд заключил его под стражу и отправил в Москву для дальнейшего следствия.

13 марта оказалось, что арестованный за шпионаж южнокореец Пэк Кван Сун оказался пастором-миссионером, помогающим беженцам и рабочим из Северной Кореи.