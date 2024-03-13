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13:58, 13 марта 2024Мир

В Швеции заявили о конце гегемонии Запада из-за России

Аналитик Берн заявил о конце гегемонии Запада из-за неспособности победить РФ

Фото: Tom Little / Reuters

Аналитик из Швеции Ларс Берн заявил о конце гегемонии Запада из-за неспособности победить Россию. Об этом сообщает портал SwebbTV.

«Россия с каждым днем ​​становится только сильнее и сильнее... Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада», — отметил Берн в интервью изданию.

По его словам, западные страны потерпели «военное фиаско», а Россия стала «богаче и сильнее».

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что конфликт на Украине является последствием желания некоторых стран Запада сохранить гегемонию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что сейчас формируется новый мировой порядок. По мнению венгерского политика, сегодня конец гегемонии Запада уже никто не оспаривает.

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      Лина Пивоварова
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