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16:57, 13 марта 2024Бывший СССР

Военные Грузии провели операцию по аресту корабля в Черном море в рамках учений

Военные Грузии отработали арест судна в Черном море на многонациональных учениях

Фото: Kazbek Basayev / Reuters

Грузинские военные в рамках многонациональных учений «Троянский след 24» провели операцию по аресту судна в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии, передает ТАСС.

Военнослужащие из Грузии и других стран отработали арест корабля условных контрабандистов, освобождение заложников, обезвреживание экипажа судна и изъятие груза.

Многонациональные военные учения «Троянский след 24» в Грузии начались 4 марта при поддержке командования сил специальных операций США в Европе. Церемония открытия прошла в Совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО.

Согласно предвыборной программе нынешнего премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, республика продолжит формирование киберкомандования в силах обороны, а также в рамках сотрудничества с НАТО начнет реализацию проекта по созданию киберлаборатории.

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      Алевтина Запольская
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