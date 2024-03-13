Военные Грузии провели операцию по аресту корабля в Черном море в рамках учений

Военные Грузии отработали арест судна в Черном море на многонациональных учениях

Грузинские военные в рамках многонациональных учений «Троянский след 24» провели операцию по аресту судна в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Грузии, передает ТАСС.

Военнослужащие из Грузии и других стран отработали арест корабля условных контрабандистов, освобождение заложников, обезвреживание экипажа судна и изъятие груза.

Многонациональные военные учения «Троянский след 24» в Грузии начались 4 марта при поддержке командования сил специальных операций США в Европе. Церемония открытия прошла в Совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО.

Согласно предвыборной программе нынешнего премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, республика продолжит формирование киберкомандования в силах обороны, а также в рамках сотрудничества с НАТО начнет реализацию проекта по созданию киберлаборатории.