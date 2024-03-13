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01:56, 13 марта 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о планах увеличить численность пограничных войск Украины

Зеленский заявил, что численность пограничных войск Украины будет увеличена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что численность пограничных войск страны будет увеличена. Заявление политика было опубликовано офисом президента Украины.

«Будем увеличивать численность пограничных войск с учетом текущих задач», — заявил он. Отмечается, что соответствующая программа действий уже согласована, однако не уточняется, что она предполагает.

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