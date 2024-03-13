Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:18, 13 марта 2024Интернет и СМИ

Журналиста Зыгаря оставили в списке иноагентов

Замоскворецкий суд оставил журналиста Михаиля Зыгаря в списке иноагентов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы оставил журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в списке иностранных агентов. Об этом пишет ТАСС.

Суд отказал в удовлетворении иска, в котором Зыгарь требовал в том числе исключить его из реестра иноагентов. Отмечается, что журналист подавал иск к Минюсту и Министерству иностранных дел.

Ранее стало известно, что в отношении Зыгаря возбудили уголовное дело за распространение фейков о Российской армии. Уточнялось, что причиной стала публикация в запрещенной социальной сети о событиях в Буче от 4 апреля 2022 года.

В августе суд оштрафовал Зыгаря за отсутствие маркировки иностранного агента. Журналиста обязали выплатить 30 тысяч рублей.

Минюст включил Зыгаря в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной. Какое условие озвучил глава государства?

      Дрон ВСУ сдетонировал и повредил дома в Белгородской области

      Минобороны сообщило о перехвате 58 дронов ВСУ

      Самбурская показала фигуру в кожаном топе с глубоким декольте

      Францию обвинили в противоречивой политике по отношению к Украине

      Мужчина выловил крупную рыбу и побил 32-летний рекорд

      В Кривом Роге сообщили о повреждении предприятия после взрывов

      Российские полицейские накрыли крупную нарколабораторию

      Илон Маск посчитал правильным применение Россией ядерного оружия при угрозе

      Россиян захотели защитить от «раздолжнителей»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше