Журналиста Зыгаря оставили в списке иноагентов

Замоскворецкий суд оставил журналиста Михаиля Зыгаря в списке иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы оставил журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в списке иностранных агентов. Об этом пишет ТАСС.

Суд отказал в удовлетворении иска, в котором Зыгарь требовал в том числе исключить его из реестра иноагентов. Отмечается, что журналист подавал иск к Минюсту и Министерству иностранных дел.

Ранее стало известно, что в отношении Зыгаря возбудили уголовное дело за распространение фейков о Российской армии. Уточнялось, что причиной стала публикация в запрещенной социальной сети о событиях в Буче от 4 апреля 2022 года.

В августе суд оштрафовал Зыгаря за отсутствие маркировки иностранного агента. Журналиста обязали выплатить 30 тысяч рублей.

Минюст включил Зыгаря в реестр иностранных агентов в октябре 2022 года.