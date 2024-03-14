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20:16, 14 марта 2024Спорт

«Балтика» обыграла «Локомотив» в четвертьфинале Кубка России

«Балтика» обыграла «Локомотив» по пенальти в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Московский «Локомотив» проиграл «Балтике» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и в основное время завершилась со счетом 1:1. Победитель матча был определен в серии пенальти, где сильнее оказалась команда из Калининграда (7:6). У железнодорожников попытки не реализовали Артем Дзюба и Сергей Пиняев.

Первый матч команд также завершился вничью — 2:2. «Балтика» напрямую вышла в полуфинал Пути РПЛ. Столичный клуб продолжит борьбу на втором этапе 1/4 финала Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В решающем матче армейцы победили «Краснодар» в серии пенальти.

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