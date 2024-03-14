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01:57, 14 марта 2024Мир

Байден приписал себе лишний год работы на посту президента

Байден перепутал срок своей работы на посту президента США и приписал лишний год

Фото: Global Look Press

Американский лидер Джо Байден перепутал, сколько времени он работает на президентском посту, ошибившись почти на год. Политик приписал себе лишние 10 месяцев в должности. Об этом он заявил во время своего выступления в городе Милуоки, сообщает РИА Новости.

«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — заявил Байден.

Срок 46-го президента США начался 20 января 2021 года после принятия присяги на инаугурации. С этой даты еще не прошло четыре года.

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Ранее Байден оговорился, что США не должны были лезть на Украину.

Также 81-летний американский лидер допустил оговорку и заявил, что провел много времени с Си Цзиньпином, «потому что было ясно, что он возглавит Россию».

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      Марина Совина
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