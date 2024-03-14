Байден приписал себе лишний год работы на посту президента
Байден перепутал срок своей работы на посту президента США и приписал лишний год
Американский лидер Джо Байден перепутал, сколько времени он работает на президентском посту, ошибившись почти на год. Политик приписал себе лишние 10 месяцев в должности. Об этом он заявил во время своего выступления в городе Милуоки, сообщает РИА Новости.
«Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность», — заявил Байден.
Срок 46-го президента США начался 20 января 2021 года после принятия присяги на инаугурации. С этой даты еще не прошло четыре года.
Материалы по теме:
«Наш долг — защищать права»Как американские шерифы готовятся к войне за власть с президентом США
7 февраля 2024
Джо Байден в центре скандала из-за проблем с памятью.Правда ли, что президент США не в состоянии управлять страной?
15 февраля 2024
Выборы президента США в 2024 году:как проходят, кто будет участвовать, какие прогнозы
6 февраля 2024
Ранее Байден оговорился, что США не должны были лезть на Украину.
Также 81-летний американский лидер допустил оговорку и заявил, что провел много времени с Си Цзиньпином, «потому что было ясно, что он возглавит Россию».