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20:21, 14 марта 2024Путешествия

Большая волна обрушилась на паром с туристами и попала на видео

Daily Mail: волна обрушилась на паром с туристами у испанского острова Лансароте

В Испании большая волна обрушилась на паром с туристами и попала на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Инцидент произошел вскоре после того, как судно отплыло от острова Лансароте. Отмечается, что оно направлялось к испанскому острову, Грасьосо. На записи видно, как волна набирает высоту, а затем заливает паром. Туристы, в том числе дети, начинают кричать от страха.

Несмотря на произошедшее, судно благополучно добралось до места назначения.

Ранее сообщалось, что американский турист отправился в Мексику и его парализовало в результате удара волны. Когда Джаред Хилл занимался серфингом на курорте Тулум, волна обрушилась на него и отбросила на песок, раздробив три позвонка.

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      Зарина Дзагоева
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