В России захотели полностью отказаться от продажи спиртного у медучреждений

«Известия»: в РФ могут полностью отказаться от продажи спиртного у медучреждений

В России захотели отказаться от продажи алкогольных напитков в магазинах, которые находятся рядом с медицинскими учреждениями. Соответствующий законопроект подготовил Минпромторг, сообщают «Известия».

Инициатива направлена на «предотвращение потребления алкоголя населением», уточнили в ведомстве. Из пояснительной записки следует, что правительство имеет право составлять перечень видов медицинской деятельности, при которой торговля спиртным разрешена.

«Следует учитывать, что перечень никогда не был утвержден с момента вступления в силу соответствующей нормы в 2016 году. Таким образом, вышеуказанные виды медицинской деятельности в правовом поле не определены», — говорится в документе.

Законопроект призван бороться с алкоголизацией населения. В Минпромторге подчеркнули, что увеличение территориальной доступности алкогольной продукции ведет к увеличению ее потребления. Поэтому сокращение точек продаж рядом с медучреждениями способствует снижению потребления алкогольной продукции.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что темпы снижения потребления алкоголя в России остановились, а в ряде регионов наблюдаются высокие цифры потребления спиртного. В В конце февраля сообщалось, что продажи крепкого алкоголя в российских магазинах и заведениях общепита увеличились в 2023 году на 3,6 процента, до рекордных с 2017-го 7,2 литра на душу населения.

