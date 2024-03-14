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16:48, 14 марта 2024Наука и техника

Определена судьба планеты с распадающейся орбитой

arXiv: газовый гигант WASP-12b врежется в звезду через три миллиона лет

Изображение: NASA / phys.org

Астрономы определили судьбу экзопланеты типа горячий юпитер WASP-12b. Согласно результатам исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, планета врежется в звезду через несколько миллионов лет.

WASP-12b представляет собой газовый гигант в 1,465 раза массивнее Юпитера с орбитальным периодом всего 1,1 дня. Из-за чрезвычайной близости к родительской звезде температура ее поверхности достигает 2600 кельвинов. Кроме того, притяжение звезды аккрецирует на себя часть атмосферы планеты с большим количеством тяжелых металлов. Вскоре после открытия планеты выяснилось, что она имеет переменчивую орбиту.

В новой работе исследователи проанализировали 28 ранее неопубликованных кривых транзитного блеска, собранных Обсерваторией Азиаго (Италия) в период с 2010 по 2022 год. Эти данные были объединены со спектрами высокого разрешения.

Было подтверждено, что орбита планеты разрушается, и звезда поглотит ее раньше — через три миллиона лет, а не через 10 миллионов, как считали ученые.

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      Александр Еникеев
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