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15:43, 14 марта 2024Бывший СССР

Российский полковник высказался о строительстве Киевом крепости в Запорожье

Полковник Матвийчук назвал уязвимой строящуюся «крепость» Украины в Запорожье

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал сообщения о строительстве «Запорожской крепости» в подконтрольной Украине части региона. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал уязвимой строящуюся в Запорожье конструкцию, отметив опыт Российской армии в преодолении подобных препятствий.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, назначенный Киевом, заявил о строительстве «Запорожской крепости» в подконтрольной ВСУ части региона. «Ежедневно строим настоящую Запорожскую крепость», — написал Федоров, уточнив, что строительство включает в себя линию минно-взрывных заграждений, колючую проволоку и железобетонные конструкции.

«То, что он (Федоров — прим. «Ленты.ру») сказал, это стандартный набор: железобетонные конструкции, противотанковые рвы и так далее. Какое-то финансирование Киев дает, и он пытается все это организовать. Мы такие оборонительные позиции уже прорывали, мы их прорывали под Авдеевкой, под Артемовском, Мариуполем. Я думаю, что это просто риторика чиновника, который оправдывает свое место», — заявил Матвийчук.

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13 марта глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России наносят превентивные удары по обороне ВСУ в Запорожье. Рогов отметил, что работа российских военных идет в основном по первой линии обороны ВСУ, которую украинское командование возводит вдоль линии фронта.

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      Кирилл Садовский
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