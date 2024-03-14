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07:50, 14 марта 2024Спорт

Футболист «Зенита» рассказал о привезенной из Бразилии русской книге

Бразильский игрок «Зенита» Нино заявил, что читает «Преступление и наказание»
Нино

Нино. Кадр: ЗЕНИТ / YouTube

Защитник петербургского «Зенита» Нино в интервью YouTube-каналу рассказал о привезенной из Бразилии русской книге.

Футболист заявил, что отец подарил ему роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского, который он уже начал читать, а также повесть «Белые ночи». Он подчеркнул, что любит российскую литературу и культуру. «Я давно познакомился с русской литературой, уже прочел несколько книг. Так что я ее большой поклонник», — добавил Нино.

Бразилец перешел в «Зенит» в начале 2024 года, подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила пять миллионов евро.

В октябре 2022 года сербская футболистка ЦСКА Невена Дамьянович рассказала о схожести России и Сербии. Она подчеркнула, что в школе учила русский на начальном уровне и читала книги по русской истории.

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      Анастасия Борисова
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