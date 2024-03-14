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18:55, 14 марта 2024Мир

Генсек НАТО признал острую нехватку боеприпасов у Киева

Столтенберг: на Украине сложная ситуация, Киев остро нуждается в боеприпасах

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что на Украине сохраняется сложная ситуация, так как страна испытывает острую нехватку боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация продолжает оставаться сложной, Украина остро нуждается в боеприпасах», — отметил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что генсек Североатлантического альянса ушел от ответа на вопрос о присоединении Украины к составу НАТО на ближайшем саммите.

В обращении к странам-членам альянса Столтенберг заявил, что приветствует поставки Украине странами НАТО ракет большой дальности. При этом он отверг просьбу прокомментировать позицию Германии по поставкам Taurus Вооруженным силам Украины.

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      Лина Пивоварова
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