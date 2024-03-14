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13:28, 14 марта 2024Мир

МИД России вызвал посла Австрии из-за высылки российских дипломатов

МИД России вызвал посла Австрии после высылки двух российских дипломатов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

МИД России вызвал посла Австрии Вернера Альмхофера после решения о высылке из Вены двух российских дипломатов. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, сообщает ТАСС.

Ранее МИД Австрии уведомил двух дипломатов из посольства России, что они в скором времени будут высланы из страны. Австрийское ведомство объяснило свое решение тем, что сотрудники посольства «не соответствуют их дипломатическому статусу».

В российском ведомстве пообещали ответить на высылку дипломатов и назвали решение Вены безосновательным.

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      Семен Александров
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