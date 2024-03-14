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07:33, 14 марта 2024Мир

Трамп призвал Европу больше тратить на Украину

Трамп призвал Европу тратить на Украину столько же, сколько и США
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует тратить на финансирование Украины больше средств. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

Журналисты спросили Трампа, намерен ли он сократить финансирование Украины при его переизбрания на пост президента. В ответ Трамп призвал Европу тратить на Украину столько же, сколько и США.

«Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику», — отметил политик.

Ранее президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине. Объем поддержки составит до 126 миллионов долларов.

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      Марина Совина
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