Трамп призвал Европу больше тратить на Украину

Трамп призвал Европу тратить на Украину столько же, сколько и США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует тратить на финансирование Украины больше средств. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

Журналисты спросили Трампа, намерен ли он сократить финансирование Украины при его переизбрания на пост президента. В ответ Трамп призвал Европу тратить на Украину столько же, сколько и США.

«Европа тратит примерно на 100 миллиардов долларов меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику», — отметил политик.

Ранее президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине. Объем поддержки составит до 126 миллионов долларов.