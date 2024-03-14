Названы действенные методы быстро избавиться от засоса на коже

Чтобы следы от поцелуев или укусов прошли быстрее, к коже нужно прикладывать теплый компресс, посоветовала американский дерматолог Чери Фрей. Действенные способы избавиться от засосов она назвала изданию Men's Health.

По словам Фрей, чтобы предотвратить образование засоса, действовать нужно сразу — приложить к коже пакет со льдом. Она уточнила, что этот метод поможет сузить сосуды и убрать гематому. Также дерматолог посоветовала приложить к пораженному участку ложку, предварительно охлажденную в морозильнике. Этот рецепт не поможет предотвратить образование засоса, но сделает его менее заметным.

Если гематома уже сформировалась, тактику лечения, по словам Фрей, нужно менять — прикладывать не холодные, а горячие компрессы. Она объяснила, что под воздействием тепла улучшается кровообращение, и засос сходит быстрее. «Чистое полотенце надо смочить в горячей, но не кипящей воде и приложить к пораженному месту. Повторять процедуру лучше несколько раз в день до полного заживления», — рекомендовала Фрей.

Кроме того, чтобы ускорить заживление гематомы, Фрей посоветовала нанести на нее любое косметическое средство для кожи лица с витамином К. При этом народные средства, такие как зубная паста и различные масла, лучше не использовать, предупредила Фрей, так как они вызывают воспаление.

Кардинальным методом избавления от засоса врач назвала лазерное лечение в косметологическом кабинете. Она отметила, что процедура обойдется недешево, зато гематома сойдет всего за несколько дней.

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