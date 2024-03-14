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11:01, 14 марта 2024Силовые структуры

Двое отравителей гумпомощи для СВО признали причастность к РДК

Двое задержанных отравителей гумпомощи для СВО признали причастность к РДК

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Двое задержанных за подготовку к отправке в зону СВО продуктов с ядом признали причастность к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При этом один из четверых задержанных свою причастность к РДК отрицает. Информации о четвертом отравителе нет.

Ранее стало известно, что в Петербурге сотрудники ФСБ задержали четырех членов РДК, которые готовили отправку отравленных продуктов в зону специальной военной операции. Продукты с ядом могли отравить более тысячи человек.

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      Варвара Митина
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