Двое отравителей гумпомощи для СВО признали причастность к РДК

Двое задержанных отравителей гумпомощи для СВО признали причастность к РДК

Двое задержанных за подготовку к отправке в зону СВО продуктов с ядом признали причастность к «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При этом один из четверых задержанных свою причастность к РДК отрицает. Информации о четвертом отравителе нет.

Ранее стало известно, что в Петербурге сотрудники ФСБ задержали четырех членов РДК, которые готовили отправку отравленных продуктов в зону специальной военной операции. Продукты с ядом могли отравить более тысячи человек.