«Спартак», «Балтика», «Зенит» и ЦСКА сыграют в полуфиналах Пути РПЛ Кубка России

Определились все участники полуфиналов Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матчах 1/2 финала сыграют московские «Спартак» и ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Проигравшие им в четвертьфинале команды — «Ростов», столичные «Локомотив» и «Динамо», а также «Оренбург» — отправились во второй этап 1/4 финала Пути Регионов. Им предстоит встретиться с «Уралом», «Химками», «Ахматом» и «СКА-Хабаровском».

Жеребьевка пар состоится 15 марта. Церемония запланирована на 13:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В решающем матче армейцы победили «Краснодар» в серии пенальти.