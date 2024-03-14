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21:03, 14 марта 2024Спорт

Определились все участники полуфиналов Пути РПЛ Кубка России

«Спартак», «Балтика», «Зенит» и ЦСКА сыграют в полуфиналах Пути РПЛ Кубка России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Определились все участники полуфиналов Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матчах 1/2 финала сыграют московские «Спартак» и ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Проигравшие им в четвертьфинале команды — «Ростов», столичные «Локомотив» и «Динамо», а также «Оренбург» — отправились во второй этап 1/4 финала Пути Регионов. Им предстоит встретиться с «Уралом», «Химками», «Ахматом» и «СКА-Хабаровском».

Жеребьевка пар состоится 15 марта. Церемония запланирована на 13:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В решающем матче армейцы победили «Краснодар» в серии пенальти.

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