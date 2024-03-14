Опубликованы последствия атаки ВСУ по зданию бюро судмедэкспертизы в Белгороде

ВСУ обстреляли Белгород, повреждено здание судмедэкспертизы

В Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получило повреждения здание местного бюро судебно-медицинской экспертизы. Последствия атаки опубликовал Telegram-канал Shot.

На снятых в здании кадрах видно частично обрушившиеся потолочные конструкции и свисающие с полотка провода. Коридор заполнен пылью.

По данным канала, в ходе атаки были повреждены два этажа здания. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 14 марта белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении в небе над регионом восьми воздушных целей. По уточненным данным Минобороны, ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня.