Опубликованы последствия атаки ВСУ по зданию бюро судмедэкспертизы в Белгороде
ВСУ обстреляли Белгород, повреждено здание судмедэкспертизы
В Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получило повреждения здание местного бюро судебно-медицинской экспертизы. Последствия атаки опубликовал Telegram-канал Shot.
На снятых в здании кадрах видно частично обрушившиеся потолочные конструкции и свисающие с полотка провода. Коридор заполнен пылью.
По данным канала, в ходе атаки были повреждены два этажа здания. По предварительным данным, никто не пострадал.
Утром 14 марта белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении в небе над регионом восьми воздушных целей. По уточненным данным Минобороны, ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня.