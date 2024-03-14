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09:35, 14 марта 2024Россия

Опубликованы последствия атаки ВСУ по зданию бюро судмедэкспертизы в Белгороде

ВСУ обстреляли Белгород, повреждено здание судмедэкспертизы

Кадр: Telegram-канал Shot

В Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получило повреждения здание местного бюро судебно-медицинской экспертизы. Последствия атаки опубликовал Telegram-канал Shot.

На снятых в здании кадрах видно частично обрушившиеся потолочные конструкции и свисающие с полотка провода. Коридор заполнен пылью.

По данным канала, в ходе атаки были повреждены два этажа здания. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 14 марта белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении в небе над регионом восьми воздушных целей. По уточненным данным Минобороны, ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с применением реактивной системы залпового огня.

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      Алан Босиков
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