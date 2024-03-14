Минобороны раскрыло подробности перехвата снарядов над Белгородской областью

МО: над Белгородской областью силы ПВО перехватили восемь реактивных снарядов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили восемь реактивных снарядов в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня», — сообщили в Минобороны.

О перехвате реактивных снарядов над граничащем с Украиной российском регионом сообщал ранее Вячеслав Гладков. Он уточнял, что в результате прилета одного из снарядов в легковой автомобиль пострадал находившийся в его салоне водитель, спасти его не удалось. Еще два человека пострадали.

В Белгороде и Белгородском районе утром дважды объявляли ракетную опасность. Ночью над регионом сбили 11 беспилотников.