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12:18, 14 марта 2024Россия

Появились данные о пострадавших при взрывах в Белгороде

Три человека получили осколочные ранения во время обстрела в Белгороде

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Три человека получили осколочные ранения во время обстрела в Белгороде. Такие данные о пострадавших появились у Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, горожане были травмированы в результате взрывов в районе улиц Разумная и Беловская.

Власти Белгородской области пока не комментировали произошедшее.

До этого жители Белгорода сообщали о звуках взрыва в центре города в районе вокзала. Там в небе заметили густой столб дыма.

К месту происшествия направились сотрудники экстренных городских служб.

14 марта мэрия Белгорода трижды объявляла сигнале ракетной опасности в городе.

Уточнялось, что во время второй тревоги украинские военные ударили по Белгороду восемью реактивным снарядами.

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      Анна Щербакова
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