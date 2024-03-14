Появились данные о пострадавших при взрывах в Белгороде
Три человека получили осколочные ранения во время обстрела в Белгороде
Три человека получили осколочные ранения во время обстрела в Белгороде. Такие данные о пострадавших появились у Baza в Telegram-канале.
Как выяснило издание, горожане были травмированы в результате взрывов в районе улиц Разумная и Беловская.
Власти Белгородской области пока не комментировали произошедшее.
До этого жители Белгорода сообщали о звуках взрыва в центре города в районе вокзала. Там в небе заметили густой столб дыма.
К месту происшествия направились сотрудники экстренных городских служб.
14 марта мэрия Белгорода трижды объявляла сигнале ракетной опасности в городе.
Уточнялось, что во время второй тревоги украинские военные ударили по Белгороду восемью реактивным снарядами.