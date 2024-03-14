Путин заявил о важности каждого голоса на выборах

Путин заявил о важности каждого голоса на выборах и призвал проголосовать

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов главы государства и призвал каждого гражданина реализовать свое избирательное право, напомнив о важности каждого голоса. Выступление транслировалось в эфире Первого канала.

«Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное прав», — подчеркнул российский лидер.

Президент также напомнил, что единственным источником власти в России является народ, это положение закреплено в Конституции. По его словам, именно россияне определяют судьбу страны.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта — впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.