Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:18, 14 марта 2024Россия

Путин заявил о важности каждого голоса на выборах

Путин заявил о важности каждого голоса на выборах и призвал проголосовать
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.co,

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в преддверии выборов главы государства и призвал каждого гражданина реализовать свое избирательное право, напомнив о важности каждого голоса. Выступление транслировалось в эфире Первого канала.

«Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное прав», — подчеркнул российский лидер.

Президент также напомнил, что единственным источником власти в России является народ, это положение закреплено в Конституции. По его словам, именно россияне определяют судьбу страны.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта — впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отменил национализацию Danone. Что означает прекращение российского госуправления над иностранными активами?

      В США раскрыли срок падения власти на Украине

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      В Турции обвинили Запад в нарушении данных России обещаний

      Арестованный на десять суток после интервью иноагенту педиатр уехал из России

      В Германии заявили о готовности США к переговорам по Украине

      Путин назвал выборы шагом в будущее

      Путин заявил о важности каждого голоса на выборах

      Американские профсоюзы обеспокоились успехами Китая в судостроении

      Путин напомнил россиянам о роли народа в судьбе страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше